Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz | Dış Haberler

Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere tarihsel bir perspektifle yaklaştı.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin hâlihazırda muhtemelen dostane olduğuna vurgu yaparken "Bir tarih öğrencisi olarak ilk öğreneceğiniz şey; Çin ve Rusya'nın bir araya gelmesini istememektir." şeklinde konuştu.

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Trump tarihsel ve coğrafi bir bakış açısı ortaya koydu. İki ülkenin ilişkilerinde sorun yaşamaya meyilli olduklarını işaret eden Trump; Rusya ve Çin'in 'doğal düşmanlık durumunda' olduklarını iddia etti.

Trump, iddiasını coğrafi olarak temellendirmeye çalıştı. ABD Başkanı, Çin'in büyük nüfusuna rağmen yeterli toprağa sahip olmadığını hatırlatırken, Rusya için ise durumun tersi olduğunu belirtti.

Rusya'nın geniş topraklarına karşılık Çin'e göre az bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Trump, komşu iki ülke arasındaki çelişkileri işaret etti.

Trump, iki ülkeyi bir araya getirenin 44. ABD Başkanı Barack Obama olduğunu iddia ederken, iki ülkeyle de dostane ilişki kurmak istediklerini ifade etti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir