        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha erteledi - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha erteledi

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 04:51 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:13
        Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha erteledi
        Söz konusu kararname, ABD ve Çin'in, mayıs ayında, karşılıklı olarak yükselttikleri tarifeleri düşürme kararında belirlenen 90 günlük sürenin dolmasına saatler kala geldi.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Çin'e yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınmasına devam edilmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının sonlandırılması, Amerikan ihracatına pazar erişiminin genişletilmesi ve ulusal güvenlik ile ekonomik konularda ABD ile uyum sağlanması konularında devam eden ve verimli görüşmeleri kolaylaştırmak için gerekli olduğu vurgulandı.

        Kararnameyle Çin'den ithal edilen mallara yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınma süresi 10 Kasım'a kadar uzatıldı.

        ABD Başkanı Trump da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

        ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ VE MÜZAKERELER

        ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

        Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

        Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

        İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı.

        ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü turu da temmuz ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşmişti.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

