Trump'ın eski sağ kolu ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de aday olacağının sinyalini veren isimler arasında yer almıştı.
"2024'te daha iyi seçimlerimiz olacağına inanıyorum." diyen Pence, 6 Ocak 2021 Kongre Baskını olayları üzerine arasının açıldığı eski patronu Donald Trump dönemine değinerek oy pusulasında çıkan ilk isim kendisi olsaydı geliştireceği başkanlık tarzının bu olmayacağını belirtmişti
Pence, "Ancak bu onun başkanlığıydı ve ben onu desteklemek ve yardımcı olmak için oradaydım. Ocak 2021'deki o vahim güne kadar tam da bunu yapmak istedim." dedi.