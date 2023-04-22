Kendisine en büyük rakip olarak gördüğü DeSantis'e yüklenen Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Florida Valisi'ne çağrıda bulunmuştu.

Trump "Ron DeSantis, en hafif tabirle, benim karşımda anketlerde pek iyi durumda olmayan genç bir adam. Eğer yalnızca Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verecek ve bir şekilde (partiyi) bölecek olan başkan adayı olma kararını alırsa, el üstünde tutulan ve değerli MAGA oylarını kaybedeceğine ve bir daha asla başarılı bir aday olamayacağına inanıyorum. Florida seçmenlerinin varsaydığı gibi vali olarak kalırsa, bu tamamen farklı bir durum olur. Sadece söylüyorum. Ama kim bilir?" demişti.