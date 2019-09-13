Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim kampanyası çalışmaları talihsiz bir kazayla başladı.

40 günlük seçim kampanyasının startını veren Trudeau'nun kampanya sürecinde kullanacağı Liberal Parti uçağına otobüs çarptı.

Victoria'daki havaalanında bulunan apronda, gazetecileri taşıyan bir otobüsün uçağın kanadına çarptığı ifade edildi. Çarpışma sırasıda Trudeau uçakta bulunmuyordu.

Otobüste bulunan gazetecilerden Tonda MacCharles, Liberal Parti'nin kampanya sloganı olan 'İleriyi seç'e gönderme yaparak, "Belki de otobüs şoförümüz geriyi değil ileriyi seçmeliydi" ifadelerini kullandı.

Parti sözcüsü ise kazayla ilgili değerlendirmenin yapıldığını belirtirken, kampanya takviminde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini vurguladı.

Gazeteci Robert Fife ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bir otobüsün bir kampanya uçağına çarpmasının Kanada'da ilk kez yaşanmadığına dikkat çekti. Fife'ın paylaşımında, 1980 yılında Justin Trudeau'nun babası Pierre Trudeau'nun kampanya uçağına çarpan otobüsün fotoğrafına yer verdi.