Türkiye Tayland maçı canlı yayın!

Türkiye Tayland maçı için geri sayım başlamış durumda. 2022 Dünya FIVB Şampiyonası ilk maçında millilerimiz, Tayland karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. İşte, ülkemizde ve voleybol dünyasında merakla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Tayland mücadelesi bugün 14.00'de ekranlara gelecek.

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE