TRT Spor ekranlarında bu akşam TFF 1. Lig heyecanı var. Kocaelispor ve Bursaspor 12. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. İşte Kocaelispor Bursaspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2021

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14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:00 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Kocaelispor - Bursaspor

22:00 Teknik Analiz

23:30 İleri Üçlü

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.