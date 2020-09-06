TRT 1 canlı izle!

TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını bu akşam oynanacak Sırbistan Türkiye maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sırbistan Türkiye maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21:45'te canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ve yayın akışına dair ayrıntılar....

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Sırbistan Türkiye maçını naklen izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



TRT 1 YAYIN AKIŞI - 6 EYLÜL PAZAR

19:00 Ana Haber

19:50 Tövbeler Olsun

21:45 Sırbistan-Türkiye

22:45 Sırbistan-Türkiye

23:45 Tövbeler Olsun

02:00 Benim Adım Melek

04:50 Hayat Kurtaranlar