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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Troya efsanesi AKM'ye geliyor

        Troya efsanesi AKM'ye geliyor

        Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat vermeye devam ediyor. 3 bin yıllık efsaneyi doğu ile batı kültürleriyle buluşturan 'Troya' gösterisi, 19 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:02
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        Troya efsanesi AKM'ye geliyor
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        Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek Türkiye’yi dünyaya dans ile tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat vermeye devam ediyor. 3 bin yıllık efsaneyi doğu ile batı kültürleriyle buluşturan “Troya” gösterisi, 19 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

        Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Çanakkale’nin Hisarlık Bölgesi’nde, binlerce yıl önce kurulan tarihi İlion kentinde geçtiği anlatılan Troya efsanesinin modern ve geleneksel danslarla sahneye taşıyan gösteriyi “Yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma, görmezden gelinen tarihe karşı bir tarih ve müzikal bir başkaldırı” olarak tanımlıyor.

        Gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
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