Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı: Derbi zamanı!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray, cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın önemli maçında Galatasaray, cumartesi günü derbide Beşiktaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig’de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20.00 Trabzonspor - Kayserispor
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - Başakşehir
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe