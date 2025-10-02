Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı: Derbi zamanı! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı: Derbi zamanı!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray, cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Haftanın önemli maçında Galatasaray, cumartesi günü derbide Beşiktaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Süper Lig’de 8. haftanın programı şöyle:

        Yarın

        20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

        20.00 Trabzonspor - Kayserispor

        4 Ekim Cumartesi

        14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

        17.00 Kocaelispor - Eyüpspor

        20.00 Galatasaray - Beşiktaş

        5 Ekim Pazar

        14.30 Kasımpaşa - Konyaspor

        17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

        20.00 Göztepe - Başakşehir

        20.00 Samsunspor - Fenerbahçe

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Habertürk Anasayfa