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        Haberler Spor Futbol Trendyol Süper Lig puan durumu: Süper Lig'in 21. haftasında son durum ne? Süper Lig'te güncel puan tablosu - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'te 21. haftanın puan durumu ne?

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yoğun bir fikstür geride kalmak üzere. Süper Lig'in 21. hafta maçları bugün oynanacak Kayserispor-İstanbulspor maçıyla son buluyor. İşte Trendyol Süper Lig'in güncel skorları ve puan durumu tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:37
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Kayserispor-İstanbulspor maçı dışında tamamlandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç haftanın en çok konuşulan mücadelesi olurken sarı kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik net bir skorla döndü.

        • 2

          Öte yandan haftaya lider giren Fenerbahçe ise evinde Samsunspor'u ağırladı. Fenerbahçe- Samsunspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakibini yakaladı ve zirveye ortak oldu.

        • 3

          4. sırada bulunan Beşiktaş, ligin düşme hattındaki Pendikspor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 4-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla beraber, Portekiz'li antrenör Santos'la gelen iyi hava dağılmış oldu.

        • 4

          TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

          KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

          VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

          CORENDON ALANYASPOR 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

          SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 4 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

        • 5

          YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

          EMS YAPI SİVASSPOR 2 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş

          FENERBAHÇE 1 - 1 YILPORT SAMSUNSPOR

          TÜMOSAN KONYASPOR 1 - 1 BITEXEN ANTALYASPOR

          TRABZONSPOR 1 - 5 GALATASARAY

        • 6

          SÜPER LİG PUAN DURUMU

          1. FENERBAHÇE - 54

          2. GALATASARAY - 54

          3. TRABZONSPOR - 37

          4. BEŞİKTAŞ - 35

          5. ÇAYKUR RİZESPOR - 32

          6. ADANA DEMİRSPOR - 30

          7. BITEXEN ANTALYASPOR - 30

          8. KAYSERİSPOR - 29

          9. KASIMPAŞA - 29

          10. BAŞAKŞEHİR - 27

          11. SİVASSPOR - 26

          12. MKE ANKARAGÜCÜ - 25

          13. ALANYASPOR - 25

          14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 22

          15. ILPORT SAMSUNSPOR- 22

          16. KARAGÜMRÜK - 21

          17. HATAYSPOR - 21

          18. TÜMOSAN KONYASPOR - 20

          19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 19

          20. İSTANBULSPOR - 7

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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