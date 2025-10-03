Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Samsunspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel kadrosu ve tarihi...