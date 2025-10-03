Habertürk
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor- Fenerbahçe muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan sarı lacivertliler, 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 3'er galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgisi olan Samsunspor, 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler mücadelenin detaylarını araştırıyor. Peki, Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:12
        
        
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Samsunspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel kadrosu ve tarihi...

        • 2

          SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          Samsunspor- Fenerbahçe maçı 5 Ekim Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

          Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri

