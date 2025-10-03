Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan sarı lacivertliler, 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 3'er galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgisi olan Samsunspor, 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler mücadelenin detaylarını araştırıyor. Peki, Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Samsunspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel kadrosu ve tarihi...
SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor- Fenerbahçe maçı 5 Ekim Pazar günü 20.00'de oynanacak.
SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji
- 5
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri