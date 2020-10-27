Alışveriş yaparak STK'ları destekleyin

Pandemiyle birlikte büyük hız kazanan dijitalleşme gerek bireylerin gerekse de kurumların hayatlarına yeni alışkanlıklar, yeni düzenler, yeni kurallar ve yeni işler katmaya devam ediyor. Dijitalleşmenin etkisinden kaçmak mümkün değil. Bu durum, sivil toplum kuruluşları (STK) için de farklı değil. Sivil toplum kuruluşlarının kendi işlev ve amaçları doğrultusunda hedef kitleye istenilen yerde, istenilen zamanda ulaşmaları için dijitalleşmeye adım atmaları bir seçenekten ziyade zorunluluk olmaya başladı.

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Sivil toplum kuruluşları, kamuoyu oluşturma, katılımı arttırma, etkinlik duyurma, organize etme gibi amaçları gerçekleştirebilmek için teknolojik araçları etkin kullanılmasının yanı sıra bu araçlar STK’ların kaynak geliştirmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Türkiye’ye topluma en büyük pozitif etki yaratan şirket olmak için çalışan Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına bireysel bağışı arttırmak amacıyla Trendyol Sivil Toplum Kuruluşu bağış projesini hayata geçirdi. Trendyol, ilk katkıyı yaptıktan sonra müşterilerine de katkıda bulunma çağrısında bulundu. Şu an https://www.trendyol.com/s/bagis sitesinden Kızılay, Unicef, WWF, KAÇUV, Darüşşafaka, LÖSEV’in de aralarında bulunduğu 29 sivil toplum kuruluşuna bağış yapılabiliyor. Yeni STK’lar da eklenmeye devam ediyor.

Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirmek için Sepette İyilik Hareketi’ni de hayata geçirdi. Sepette İyilik Hareketi ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişimine katkı yapan sivil toplum kuruluşları aynı çatı altında buluşuyor. 22 sivil toplum kuruluşunun ürünleri Trendyol üzerinden satın alınabiliyor. Trendyol’un başlattığı bu iyilik hareketine katılmak isteyenler Bilim Kahramanları Derneği, ÇED, Darüşşafaka, Givin, Gülmek İyileştirir Derneği, Hayata Destek Derneği, HAYTAP, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, KAÇUV, KEDV, Kalben, Türk Kızılayı, Make A Wish Türkiye, Sosyal Ben Vakfı, Obidev, Tider, Tohum Otizm Vakfı, TOG, TEGV, TOFD, TOÇEV ve Yeşilay’ın ürünlerinden satın alarak destek verebiliyor.

Trendyol, Sepette İyilik Hareketi ile gerçekleşen satışların tüm gelirini komisyon almadan sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor. Böylece yaratılan ek gelir ile kuruluşların ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olmasına önem veren Trendyol, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Topyekün kalkınma için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğine inanıyor.

27 EKİM SEPETTE İYİLİK GÜNÜ

Sepette İyilik Hareketi’ni de bir özel sektör ve sivil toplum işbirliği olarak başlatan Trendyol, bugünü “Sepette İyilik Günü” ilan ederek, tüketicilerini https://www.trendyol.com/sepette-iyilik/butikdetay/519699 adresi üzerinden sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya çağırıyor.

Sepette İyilik Hareketi’ne katılan sivil toplum kuruluşlarından bazıları şunları söyledi:

Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı: Çocuk Eğitim Derneği olarak işitme engelli çocuklar ve gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, yaşamın tüm alanlarına aktif ve tam katılan bir çoğunluğu oluşturmak hedefiyle çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayan Trendyol'un Sepette İyilik Hareketi’nde yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Givin Kurucusu Başak Sucuka: Fiziksel mağazalarımız ile devam ettirdiğimiz Türkiye'nin ilk iyilik mağazaları Givin’i, Trendyol’un güçlü dijital platformu ve kullanıcı kitlesiyle buluşturarak, iyilik alışverişi kültürünü daha çok kişiye ulaştıracak, eğitime daha çok destek sağlayacak olmanın heyecanı içindeyiz.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar: KEDV olarak, eşitsizlik ve yoksulluğun olmadığı, herkes için adil bir dünyanın kadınların güçlendirilmesi ve ekonomiye katılımlarının artırılması ile mümkün olacağına inanıyor, bu inançla çalışıyoruz. Trendyol’un başlattığı “Sepette İyilik Hareketi" böyle bir dünyanın kapılarının aralanmasına katkıda bulunuyor, kadın kooperatifleri ve üretici kadınların dayanışma içinde ürettiği el emeği ürünlerin tüketiciyle doğrudan buluşabilmesi için yeni bir imkan sağlıyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız: Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Trendyol'da iyilik ve sosyal sorumluluk adına böyle bir çalışmanın hayata geçmesi sivil toplum kuruluşlarının daha büyük kitlelere erişebilmesi adına çok değerli. KAÇUV olarak Trendyol'un Sepette İyilik Hareketi’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer: Bugün dünyada her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor ve doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi yoğun, sürekli, özel eğitim. Otizmli çocuklara verebileceğiniz en büyük destek onların eğitim alabilmelerine fırsat vermek ve erken tanı ve eğitimle otizmli çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırmak ve bağımsız bireyler haline getirebilmek. Bu sorumlulukla çalışan vakfımıza böylesi kıymetli bir projede yer vererek otizmli çocukların eğitime ulaşmasına katkı sunan Trendyol ailesine çok teşekkür ediyoruz.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü: Sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin toplumun bütününün huzuruna ve refahına doğrudan katkısı olduğu bir gerçek. Sivil toplumun güçlenmesine katkı sunabilecek kamu ve özel sektör iş birliklerinin ivme kazanmasını ve artmasını umuyoruz. Trendyol’un bu hedefler doğrultusunda başlattığı ‘Sepette İyilik Hareketi’ ile daha fazla genci eğitimlerle destekleyeceğimiz ve onlara sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirebilmeleri için imkan yaratacağımız için mutluyuz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci: Bizi bu anlamlı projenin bir parçası yaparak, çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturma hedefimize destek veren Trendyol’a teşekkür ediyoruz.

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali de Trendyol’da gerçekleşti

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla 2006 yılından beri hayata geçirdiği Alışveriş Festivali, bu yıl ilk kez dijtal ortama taşındı. Trendyol iş birliği ile dijital ortamda gerçekleşen Alışveriş Festivali’nde seçkin markalar Tohum Otizm Vakfı yararına bir araya geldi. Festival kapsamında elde edilen gelirin tamamı ise otizmli alanında yürütülen projelere ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarıldı.