"TRENDYOL GO EKİBİNİN BAŞARISINDAN SON DERECE ETKİLENDİK"

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi de Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesiyle tüketiciler, kuryeler, küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Anlaşmanın, Türkiye'ye duydukları uzun vadeli bağlılığın bir göstergesi olduğunu aktaran Khosrowshahi, "Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.