Trendyol GO satıldı mı, kim satın aldı? Trendyol GO kapanacak mı, hizmet vermeye devam edecek mi?
Türkiye genelinde 19 bin kurye ile 90 binden fazla market ve restoranı kapsayan Trendyol GO, Uber tarafından satın alındı. Satışın, entegrasyon sonrasında Uber'in büyümesine katkı sağlaması ve yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Peki, Trendyol GO hizmet vermeye devam edecek mi? İşte, satışa dair detaylar...
- 1
Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol GO, Uber tarafından satın alındı. Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, devir süreci resmi kurumların onayının ardından geçerli olacak. Şimdi Trendyol GO kullanıcıları satış hakkındaki son durumu ve uygulamanın akıbetini merak ediyor. Peki, Trendyol GO kapanacak mı, hizmet vermeye devam edecek mi?
- 2
TRENDYOL GO SATILDI MI, KİM ALDI?
Uber Technologies, Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi teslimat platformu Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşma sağladı. İşlemin, entegrasyon sonrasında Uber’in büyümesine katkı sağlaması ve yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO uygulaması müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam ederken, Uber önümüzdeki yıllarda global teslimat platformu Uber Eats’in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunmaya başlayacak.
- 3
TRENDYOL GO HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO uygulaması müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam ederken, Uber önümüzdeki yıllarda global teslimat platformu Uber Eats’in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunmaya başlayacak.
-
- 4
"TRENDYOL GO'NUN GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, küresel e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak, müşterilere kesintisiz hizmet sunmayı, esnaf ve üreticilerin işlerini büyütmesine destek olmayı ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Çetin, "Trendyol GO'nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleriyle Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken, gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
- 5
"TRENDYOL GO EKİBİNİN BAŞARISINDAN SON DERECE ETKİLENDİK"
Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi de Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesiyle tüketiciler, kuryeler, küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.
Anlaşmanın, Türkiye'ye duydukları uzun vadeli bağlılığın bir göstergesi olduğunu aktaran Khosrowshahi, "Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.