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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1.Lig'de ilk 5 haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1.Lig'de ilk 5 haftanın programı açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1.Lig'nde ilk 5 haftanın programını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:09
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        1.Lig'de ilk 5 haftanın programı açıklandı!
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        Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 5 hafta programı şöyle:

        1.HAFTA

        9 Ağustos Cuma:

        21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

        10 Ağustos Cumartesi:

        19.15 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Stat belli değil)

        21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

        21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

        11 Ağustos Pazar:

        17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

        19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

        19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)

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        21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)

        12 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        2.HAFTA

        16 Ağustos Cuma:

        21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

        17 Ağustos Cumartesi:

        17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

        19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)

        19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

        21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

        18 Ağustos Pazar:

        17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Stat belli değil)

        19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Stat belli değil)

        19.15 Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)

        21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

        19 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Stat belli değil)

        3.HAFTA

        23 Ağustos Cuma:

        21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

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        24 Ağustos Cumartesi:

        17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Stat belli değil)

        19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)

        21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

        21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat belli değil)

        25 Ağustos Pazar:

        17.00 Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

        19.15 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stat belli değil)

        21.45 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

        21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)

        26 Ağustos Pazartesi:

        21.00 İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        4.HAFTA

        30 Ağustos Cuma:

        21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği (Stat belli değil)

        21.00 Manisa FK-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

        31 Ağustos Cumartesi:

        17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

        19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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        21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

        21.45 Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

        1 Eylül Pazar:

        19.15 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Stat belli değil)

        19.15 Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        21.45 Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

        21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Stat belli değil)

        5.HAFTA

        13 Eylül Cuma:

        20.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

        14 Eylül Cumartesi:

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportlif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Yeni Malatyaspor-Çorum FK (Stat belli değil)

        19.00 İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)

        15 Eylül Pazar:

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Stat belli değil)

        16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

        19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat belli değil)

        19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

        16 Eylül Pazartesi:

        20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

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