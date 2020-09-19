'Trendi tersine çevirdik'

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Pandemi süreci sağlık ve ilaç sektöründe yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyarken, küresel çapta şirket birleşme ve satınalmalarını hızlandırdı. 108 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösteren Abdi İbrahim, İsviçre’de faaliyet gösteren, solunum yolları ve üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren, biyoteknolojik ilaç şirketi OM Pharma'yı İsviçreli Optimus Holding ile kurdukları ortak girişim grubu ile satın aldı. Toplam 500 milyon İsviçre Frankı (Yaklaşık 4.2 milyar TL) bedelle satın alınan OM Pharma’nın yüzde 28.5 hissesinin işlem sonrası Abdi İbrahim’in olduğu açıklandı.

2020'DE İLAÇ SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜK SATIN ALMALAR Alıcı Satın alınan şirket Tutar (Milyar dolar) Johnson & Johnson Momenta Pharmaceuticals 6.5 Gilead Forty Seven 4.9 Sanofi Principia Biopharma 3.7 Novo Nordisk Corvidia 2.1 Alexion Portola 1.4 Elli Lily Dermira 1.1 Takeda Hipera 0.8

Ortaklık kapsamında Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma Yönetim Kurulu’nda yer alacak. OM Pharma’nın stratejik ortağı olarak şirketin portföyündeki bazı kimyasal ilaçların tüm dünyaya üretiminin Esenyurt’taki Abdi İbrahim tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. OM Pharma, 5 yıl biyoteknolojik ilaçların Ar-Ge’sine ve klinik çalışmalara 250 milyon İsviçre Frank’ı (Yaklaşık 2.1 milyar TL) tutarında bir harcama yapacak.

'YENİ PAZARLARA ERİŞİMİMİZİ HIZLANDIRACAK'

İsviçre ile eş zamanlı olarak ortaklık anlaşmasını kamuoyuna duyuran Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma ile 1996 yılından bu yana ticari ilişki içinde olduğunu, uzun yıllar boyunca firmanın ilaçlarının bir kısmının Abdi İbrahim tesislerinde üretildiğini söyledi. Firmanın bugününe değil geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Barut, 5 yıl içerisinde yeni biyoteknolojik ilaçları pazara sunmayı hedeflediklerini aktardı.

KÜRESEL İLAÇ PAZARI 1.5 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR

KPMG Türkiye'nin hazırladığı 'Sektörel Bakış 2020 – İlaç Raporu'na göre küresel ilaç sektörü 1.5 trilyon dolara koşuyor.

İLAÇTA EN BÜYÜK PAZAR KUZEY AMERİKA



'BU FİRMANIN DEĞERİ 5 SENE SONRA 1 MİLYAR İSVİÇRE FRANGINA ÇIKACAK'

Dünyada kimyasal ilaçlardan biyoteknolojik ilaçlara geçiş yaşandığını, biyoteknolojik ilaçların küresel pazar payının yüzde 23'ü bulduğunu belirten Barut, OM Pharma'nın değerinin 5 sene sonra 1 milyar İsviçre Frangı'na çıkacağını öngördü.Barut ‘’Ortaklığımız, Latin Amerika, Çin ve ABD ilaç pazarları başta olmak üzere, özellikle biyoteknolojik ürünlerimizle yeni pazarlara açılma hedefimizde bize hız kazandıracak. OM Pharma da bizim çok etkin olduğumuz, ancak bugüne kadar bulunmadığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine bizim üzerimizden ulaşacak’’ dedi.

'SATIN ALMAYI KREDİ VE ÖZKAYNAĞIMIZLA KARŞILAYACAĞIZ'

Satın almayı kredi ve özkaynaklarıyla karşılayacaklarını belirten Barut, “Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Biz 18 yıldır Türkiye’de pazar liderliğimizi korurken, hedefimizi daima yüksek tuttuk. Dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk Türk şirketi olduk. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern ilaç tesislerinden birisini yaptık. AbdiBio ile Türkiye’de biyoteknoloji alanında öncü olduk. Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesislerimizi açtık. Amerika’da yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptık. Avrupa’da ve ABD’de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk. Çünkü bunu ülkemiz ilaç sanayi için bir liderlik misyonu olarak gördük. Bu ortaklık anlaşmasıyla, Türk ilaç şirketlerinin global oyuncular tarafından satın alınması trendini ilk defa tersine çeviriyor ve dünya ilaç sanayinin merkezlerinden biri olan ve ilaç devlerine ev sahipliği yapan İsviçre’de faaliyet gösteren köklü bir biyoteknoloji şirketinin ortağı oluyoruz’’ dedi.



'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR, DEVAM EDECEĞİZ'

Yurtiçinde de yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayan Barut, Esenyurt kampüsünde 150 milyon dolarlık bir yatırıma başladıklarını kaydetti.

VIFOR PHARMA BÜNYESİNDEYDİ

OM Pharma,Vifor Pharma bünyesinde yer alıyordu. Vifor Pharma CEO'su Stefan Schulze, satışla stratejik odaklarını güçlendirmeyi, özellikle nefrolojinin temel terapötik alanında daha fazla yatırım yapmayı hedeflediklerini aktardı. Temelleri 1937 yılında atılan ve merkezi Cenevre’de yer alan OM Pharma’nın ürettiği biyoteknolojik ilaçlar, Avrupa ülkelerinden Latin Amerika’ya, Çin’den Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyada ve 65 ülkede satılıyor.

'İLAÇ FİYATLARININ EN AZ YÜZDE 20 ARTMASI LAZIM'

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut sektörle ilgili soruları da yanıtladı. Barut, ilaç fiyatlarının 3.8155'lik Euro kuru üzerinden hesaplandığını, Euro'daki artışın henüz ilaçlara yansıtılmadığını kaydetti. Barut ''İlaç fiyatlarının en az yüzde 20 artması lazım'' dedi.