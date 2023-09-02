Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar
Dünya futbolunda yoğun bir transfer dönemi yaşanırken, Avrupa'dan birçok yıldız ise henüz bir takıma transfer olmadı. Bonservisleri elinde olan yıldızlara ilgi büyük...
- 1
David de Gea
Kaleci
- 2
Jesse Lingard
On Numara
- 3
Alfredo Morelos
Santrafor
-
- 4
Roberto Pereyra
Merkez orta saha
- 5
Xeka
Merkez orta saha
- 6
Oussama Idrissi
Sol Kanat
-
- 7
Eden Hazard
Sol Kanat
- 8
Anwar El Ghazi
Sağ Kanat
- 9
Jean-Philippe Gbamin
Önlibero
-
- 10
Axel Tuanzebe
Stoper
- 11
Sergio Ramos
Stoper
- 12
Yairo Moreno
Sol Bek
-
- 13
Santi Mina
Santrafor
- 14
Reggie Cannon
Sağ Bek
- 15
Moussa Marega
Santrafor
-
- 16
Achraf Bencharki
Sol Kanat
- 17
Mounir Chouiar
Sol Kanat
- 18
Álvaro Aguado
Merkez orta saha
-
- 19
Papu Gómez
Sol Kanat
- 20
Roberto Soriano
On Numara
- 21
Tanguy Coulibaly
Sağ Kanat
-
- 22
Yann M'Vila
Önlibero
- 23
Kasper Schmeichel
Kaleci
- 24
André Ayew
Sol Kanat
-
- 25
Stevan Jovetic
Santrafor
- 26
Karim Bellarabi
Sağ Kanat
- 27
Aleix Vidal
Sağ Kanat
-