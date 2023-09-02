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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar - Futbol Haberleri

        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar

        Dünya futbolunda yoğun bir transfer dönemi yaşanırken, Avrupa'dan birçok yıldız ise henüz bir takıma transfer olmadı. Bonservisleri elinde olan yıldızlara ilgi büyük...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:58
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        • 1

          David de Gea

          Kaleci

        • 2

          Jesse Lingard

          On Numara

        • 3

          Alfredo Morelos

          Santrafor

        • 4

          Roberto Pereyra

          Merkez orta saha

        • 5

          Xeka

          Merkez orta saha

        • 6

          Oussama Idrissi

          Sol Kanat

        • 7

          Eden Hazard

          Sol Kanat

        • 8

          Anwar El Ghazi

          Sağ Kanat

        • 9

          Jean-Philippe Gbamin

          Önlibero

        • 10

          Axel Tuanzebe

          Stoper

        • 11

          Sergio Ramos

          Stoper

        • 12

          Yairo Moreno

          Sol Bek

        • 13

          Santi Mina

          Santrafor

        • 14

          Reggie Cannon

          Sağ Bek

        • 15

          Moussa Marega

          Santrafor

        • 16

          Achraf Bencharki

          Sol Kanat

        • 17

          Mounir Chouiar

          Sol Kanat

        • 18

          Álvaro Aguado

          Merkez orta saha

        • 19

          Papu Gómez

          Sol Kanat

        • 20

          Roberto Soriano

          On Numara

        • 21

          Tanguy Coulibaly

          Sağ Kanat

        • 22

          Yann M'Vila

          Önlibero

        • 23

          Kasper Schmeichel

          Kaleci

        • 24

          André Ayew

          Sol Kanat

        • 25

          Stevan Jovetic

          Santrafor

        • 26

          Karim Bellarabi

          Sağ Kanat

        • 27

          Aleix Vidal

          Sağ Kanat

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