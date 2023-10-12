"Trakya'nın en önemli arkeolojik alanı korumaya alınmalı"

"SİNANKÖY, 3 BİN YILLIK BİR YERLEŞİM YERİ"

Bölgenin Trakya'da çok nadir görülebilen alanlardan birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Beksaç, "Burada bir Orta Çağ kenti var, bir Orta Çağ manastırı var ve bu manastıra bağlı bölümler var. Bunun dışında daha erken süreçler itibarıyla da bir Trak kutsal alanının mevcut olduğunu görebildiğimiz bir yer var.