Trakya'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Edirne'de dün 28 derece olan hava sıcaklığı, bugün 32 derece ölçüldü. Kentteki nem oranının yüzde 49 olduğu belirlendi.
Vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için ağaçların ve iş yeri tentelerinin oluşturduğu gölgede durmaya özen gösterdi.
Sokak köpekleri de ağaçların altında serinlemeye çalıştı.
- Kırklareli
Kırklareli'nde dün 27 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğlen saatlerinden itibaren 30 dereceye yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal." çağrısına kısmen uyulan kentte dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Sıcak havadan etkilenen sokak köpekleri ile güvercinler de gölgede serinledi.
Kent sakinlerinden Rıdvan Yarar, AA muhabirine, sıcaklığın bunaltıcı seviyeye yaklaştığını, bu nedenle bir süre ağaç gölgesinde oturarak zaman geçirdiğini anlattı.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da hava sıcaklığı düne göre 5 derece artarak 28 dereceye ulaştı.
Kentte sokağa çıkan bazı vatandaşlar, ağaç gölgeleri ve parklarda serinlemeye çalıştı.
,Özgün Tiran,Mesut Karaduman
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!