Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.956,05 %0,50
        DOLAR 40,7065 %0,26
        EURO 47,5372 %0,20
        GRAM ALTIN 4.447,10 %0,28
        FAİZ 39,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,00 %-0,02
        BITCOIN 116.814,00 %-0,36
        GBP/TRY 54,7252 %0,22
        EUR/USD 1,1660 %-0,05
        BRENT 66,37 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.271,01 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı mı? Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatı ne kadar? - İş-Yaşam Haberleri

        Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2025/2026 sezonu için uluslararası standart olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü baz alınarak ton başına 28 bin lira 'avans ödemesi' yapacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 07:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.

        Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği üretiminin lokomotifi konumunda bulunan Trakya'da hasadın 1 hafta önce başladığı belirtildi.

        Yapılan düzenlemelerin desteğiyle yağlık ayçiçeği tohumu fiyatlarının tüm borsalarda güçlü alıcı ilgisi görerek yüksek talepli olarak işlem gördüğü aktarılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından 2025/2026 sezonu için uluslararası standart olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü baz alınarak ton başına 28 bin lira 'avans ödemesi' yapılması karar altına alınmıştır. Bu suretle geçtiğimiz yıl açıklanan ön alım fiyatına göre avans ödemesi yoluyla asgari yüzde 40 fiyat artışı sağlanmış durumdadır. Bu baz fiyat doğrultusunda teslim edilen ürünlerin fiyatları, yağ oranına göre yüzde 1,5 çarpanla hesaplanacaktır. Böylece istikrarlı bir fiyat oluşumu teşvik edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, ayçiçeğinde piyasa yapıcısı konumunda bulunan Trakya Birlikin ürün alımlarını sadece mevzuatla tanımlanmış faaliyet bölgesinde ve üretici ortaklarından gerçekleştirdiği bildirildi.

        Birliğin ürün fiyatlamasının çiftçi lehine sürdürülebilir olması ve pozitif uygulamaların gelişmesi için çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar paylaşıldı:

        "Yağlık ayçiçeği üretimi, tarladan sofraya uzanan iktisadi ve sosyolojik bir değer zinciri yaratmaktadır. Birliğimiz bu değer zincirinin başında ve en önemli parçası olan çiftçilerimizi temsil etmektedir. Çiftçilerimiz için sürdürülebilir refahın sağlanması, bahsi geçen değer zincirinin sağlıklı şekilde tesis edilmesiyle mümkün olabilecektir. Temmuz ortasında başlayan hasat süreci giderek yoğunlaşmakta olup, ülke genelinde hasadın havzalar itibarıyla ekim ayı sonunda tamamlanması öngörülmektedir. Şu ana kadar 48 kooperatifimize bağlı 108 alım merkezi ve iki fabrikamız aracılığıyla toplam 10 bin 584 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün bedelleri, teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde kooperatiflerimiz vasıtasıyla üretici ortaklarımıza ödenecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar
        Gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Habertürk Anasayfa