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        Haberler Dış Yazar Trafikte Makas Atma Cezası 2024- Trafikte Makas Atmanın Cezası Ne Kadar, Kaç TL?

        Trafikte Makas Atma Cezası 2024- Trafikte Makas Atmanın Cezası Ne Kadar, Kaç TL?

        Trafik cezalarında her yıl yapılan düzenlemeler 2024 yılında da yapıldı. Bu düzenlemeyle trafik güvenliğini son derece tehlikeye sokan trafikte makas atmanın cezası da yükseltilerek düzenlendi. İşte trafikte makas atmanın cezasıyla ilgili bilinmesi gerekenler ve son yapılan artışlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:05
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        Trafikte Makas Atma Cezası 2024
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        Trafikte sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiş Kara Yolları Trafik Kanunuyla belirlenen trafik cezaları her yıl belirli oranlarda güncellenerek artışa uğramaktadır. Bu yıl da geçen yıllar gibi trafik cezalarında artış yaşanmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışların başında yer alan trafikte makas atmak da trafik cezalarına tabii bir davranıştır. Makas atmanın Kara Yolları Trafik Kanunda tanımlanmış cezai yaptırımı bulunmaktadır. Makas atmak, diğer araçların güvenliğini tehlikeye atan ve kazalara sebebiyet verebilecek ciddi bir trafik ihlalidir. Kara Yolları Trafik Kanunu çerçevesinde, bu tür tehlikeli manevralar için öngörülen cezalar oldukça ağırdır. Bu cezaların amacı, sürücüleri daha dikkatli ve sorumlu davranmaya teşvik etmektir. Trafik cezalarının her yıl güncellenmesi ve artırılması, devletin trafik güvenliğini artırmaya yönelik kararlılığını ve bu tür tehlikeli davranışları azaltma çabasını yansıtmaktadır.

        Trafikte Makas Atmanın Cezası

        Trafikte makas atmak, ardı ardına kontrolsüz şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atma davranışıdır. Kara Yolları Trafik Kanunun 46/2-g maddesi bu davranışın cezasını belirlemektedir. Bu konun kapsamında “Ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas atmak)” şeklinde tanımlanan trafikte makas atmanın cezası 6.439 TL olarak belirlenmiştir. Cezanın tebliğinden sonra 15 gün içine ödenmesi halinde yüzde 25 indirimle 4.829,25 TL olarak tahsil edilir. Trafikte makas atma cezası her hangi bir ceza puanı uygulamasına tabii değildir.

        Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar genellikle farklı kanun maddelerinden de ceza almakla karşı karşıya kalmaktadır. Makas atarak ilerleyen araçlar trafik güvenliğini farklı birçok şekilde de tehlikeye atmaktadır. “Şerit değiştirmeden önce gireceği şeridi kontrol etmemek”, “Tehlikeli şerit değiştirmek”, “Emniyet şeridi kullanmak”, “Ters yönde araç kullanmak” trafikte makas atarak ilerleyen araçların ihlal etme eğiliminde oldukları diğer kanunlar arasında sayılabilir. Makas atarak ilerleyen araçlar girdikleri tehlikeli pozisyonlar itibariyle bu kuralları da çiğneme eğilimi gösterebilirler. Bu kuralları çiğnemenin şerit değiştirmeden önce gireceği şeridi kontrol etmemek ve tehlikeli şerit değiştirmenin cezası 1.506 TL ve 20 ceza puanıdır. Erken ödeme halinde bu ceza 1.129,50 TL olarak tahsil edilir. Ters yönde araç kullanmanın cezası ise 6.439 TL'dir. Bu ceza da erken ödemede 4.829,25 TL olarak ödenir.

        Trafikte yüksek risk yaratan ve ciddi kazalara sebep olabilecek makas atma davranışından kaçınarak sorumlu davranmak tüm sürücülerin görevidir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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