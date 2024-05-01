Trafikte Hız Cezası Ne Kadar 2024? Trafikte Aşırı Hız Ve Radar Cezası Kaç TL?

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Trafikte yolcu ve sürücülerin güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek üzere konulan Kara Yolları Trafik Kanunu’nda 2024 yılında da artışlar yapıldı. Bu artışlar kapsamında hız sınırını farklı oranlarda aşmanın cezası da güncellenerek yeni idari para ceza oranları belirlendi. Trafikte uyulması gereken en temel kuralların başında gelen azami hız sınırlarına uymak, aynı zamanda can ve mal güvenliğinin korunması için de oldukça önemlidir. Hız sınırları sürücülerin sürüş esnasında dikkatlerini korumak, sürüş güvenliğini sağlamak ve sürücülerin tepki sürelerini uygun seviyede tutmak için konulan kurallardır. Aşırı hız trafik kazalarına sebep olan davranışların başında geldiği gibi kazaların hasar boyutlarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple trafikte belirlenen hız sınırlarına uymak hayati öneme sahiptir. Bu yazımızda trafikte hız cezasının 2024 yılında ne kadar olduğu, aşırı hız ve radar cezasının kaç TL olduğu ile ilgili bilgileri derledik.

Trafikte Hız Cezası Ne Kadar? Kara yollarında belirlenen hız sınırlarını aşmanın cezası üç kademede belirlenmiştir. Kullanılan kara yolu üzerinde belirlenen azami hız limitini farklı oranlarda aşmanın cezası farklı kanun maddeleriyle ve artan azami hız sınırı aşım oranlarına, artan trafik cezalarıyla belirlenmiştir. Kara Yolları Trafik Kanunun 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c maddeleri hız sınırı aşma cezasını sınırın aşıldığı oran ölçüsünde düzenlemektedir. Kara Yolları Trafik Kanunun 51/2-a maddesi uyarınca azami hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında geçmek 1.506 TL idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bu maddeye göre idari para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyetinden 10 ceza puanı düşümü yapılır. Erken ödenmesi durumunda 1.506 TL idari para cezası 1.129,50 TL olarak tahsil edilir.

Kara yollarında belirlenen azami hız sınırını yüzde 10’a kadar aşmanın bir cezası bulunmuyor. Örneğin saatte 80 km azami hız sınırı bulunan bir kara yolunda trafiğin akışı içinde saatte 87 km’ye kadar yapılan süratler ceza konusu edilmiyor. Belirlenen azami hız sınırını yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşmanın cezası 51/2-b maddesinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre kara yolunda belirlenen azamı hız sınırını yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan araç sürücülerine 3.135 TL idari para cezası uygulanır. Bunun yanında bu sürücülerin ehliyetlerine 15 ceza puanı işlem yapılır. Bu kapsamda kesilen cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılarak 2.351,25 TL olarak tahsili sağlanır. 51/2-c maddesiyle kara yolunda belirlenmiş azami hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşan sürücülere uygulanacak ceza belirlenmiştir. Trafikte belirlenmiş azami hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşan sürücülere 6.439 TL idari para cezası ve 15 ceza puanı kesilir. Erken ödenmesi halinde bu ceza 4.829,25 TL olarak ödenir.

Hız sınırının tespiti sabit elektronik denetleme sistemleriyle veya trafik polislerinin radar uygulamalarıyla tespit edilebilir. Hangi yolla tespit edilmiş olursa olsun hız sınırı aşımlarında uygulanacak cezalar aynıdır. Trafikte kendi can ve mal güvenliğiniz, trafikte bulunan sürücü ve yolcuların güvenliği için belirlenen azami hız sınırlarına ve diğer trafik kurallarına uymak hayati öneme sahiptir. Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 Trafikte Makas Atma Cezası 2024

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