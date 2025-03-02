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        Trafikte cezalar artıyor

        Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek yeni yargı paketinde trafik suçlarının cezaları da düzenlenecek. Alkollü araç kullanma ve yol kesmeye hapis cezası gelirken drift, makas atma ve ambulansa yol vermemeye uygulanacak para cezaları artırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:19
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        Trafikte cezalar artıyor
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        Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor. Pakette, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğine kastedenlere yönelik düzenlemeler de yer alacak. Drift atanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç kullananlara uygulanan cezalar artırılacak.

        Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına çıkarılacak. 60 gün ehliyeti geri alma cezası bir yıla yükseltilecek. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.

        Pakette ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin 993 lira olan cezası 20 bin liraya yükseltilecek. Trafikte yol kesme suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

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        Yeni yargı paketinde alkollü araç kullanma suçunda alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Düzenlemede, alkollü araç kullananların en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalması da öngörülüyor.

        Alkollü araç kullanma cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. 47 bin 842 lira olan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 100 bin liraya yükseltilecek.

        Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesine de 10 yıla kadar hapis cezası getirilecek. Bu suçun 6 aydan 3 yıla kadar hapis olan cezası 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis şeklinde artırılacak.

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