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        Haberler Gündem Güncel Trafik yoğunluğu yüzde 20! | Son dakika haberleri

        Trafik yoğunluğu yüzde 20!

        İstanbul'da trafik, eğitim-öğretime ara verilmesi ve hava şartları nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor. İBB Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:35
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        Trafik yoğunluğu yüzde 20!
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        İstanbul'da trafik, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.

        AA'da yer alan habere göre kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        TOPLU TAŞIMA TERCİH EDİLDİ

        Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

        Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

        Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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