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        Haberler Gündem TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI | 2 Şubat 2024 TEM, D-100 E-5 yolunda İstanbul'da yol durumu nasıl, trafik var mı?

        İstanbul yol durumu nasıl? 2 Şubat 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası

        Haftanın son iş gününde İstanbul yol durumu araştırması sıklaştı. Sürücüler trafiğe çıkmadan önce E-5 TEM ve D-100 yolunda trafik durumunu takip ediyor. İşte, 2 Şubat 2024 Cuma günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:54
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        • 1

          İstanbul trafik yoğunluğu haritası canlı takip ekranı, haftanın son iş gününde mesai çıkışında sürücüler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda yola çıkacaklar "İstanbul'da yol trafik durumu nasıl?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 Şubat 2024 Cuma günü anlık İstanbul trafik yoğunluk haritası...

        • 2

          İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

          İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 15:50 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 54 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak belirtildi.

        • 3

          D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece ve Parseller-Avcılar Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.

          Uzunçayır Metrobüs Durağı mevkiindeki metrobüs yolu güzergahında süren imalatları süresince metrobüs ve D-100 Karayolu’ndaki trafik akışında düzenleme yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü-Kadıköy istikameti Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak Kadıköy istikametine gidebilecek.

        • 4

          Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gidebilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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