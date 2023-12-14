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22 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası tavan fiyatlarındaki artışa düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatları, 2024'ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artacak. Mayıs 20024'ten sonra ise artık hasar maliyeti endeksine göre yapılacak. Hasar maliyeti endeksi ise asgari ücret ile aylık enflasyonun içinde yer alan ulaştırma araçları ile ilgili fiyat artışları baz alınarak hesaplanacak.

YÜZDE 45'İ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI

Yapılan açıklamada hasar maliyeti endeksi ise yüzde 45 ağırlık ile asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

ENDEKS NASIL HESAPLANACAK?

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Trafik sigortası tavan fiyatının 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacaktır" denildi. Açıklamada hasar maliyet endeksi hesaplaması şöyle tarif edildi: "Yüzde 45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.”

Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkili olacak.