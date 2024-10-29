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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafiği kapatıp müzik açıp dans etmişti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Trafiği kapatıp müzik açıp dans etmişti!

        İstanbul Beşiktaş'ta, akan trafikte aracından inerek müzik eşliğinde dans eden sürücü, yolu trafiği kapattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan sürücüye toplam 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:33
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        Trafiği kapatıp müzik açıp dans etmişti!
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        İstanbul'da olay, 27 Ekim Pazar günü, gece saatlerinde Beşiktaş'ta, Akaretler Şair Nedim Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, gece saatlerinde caddede seyir halindeyken aracını yolun ortasında durdurup indi.

        DAKİKALARCA YOLU KAPATTI

        DHA'daki habere göre trafiği kapatan sürücü, müzik eşliğinde dakikalarca yol ortasında dans etti. Trafikteki diğer sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri harekete geçti. Ekipler, önce aracın plakasını tespit etti.

        6 BİN 223 TL CEZA KESİLDİ

        Buradan yolan çıkan polis, sürücü E.A.'yı yakaladı. Sürücü E.A.'ya, 'Yönetmelikte belirten esaslara aykırı ışık kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç sürmek' maddesinden 690 lira, 'Görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak' maddesinden 1 bin 506 lira, 'Yönetmelikte belirtilen nitelik dışında plaka takmak' maddesinden 2 bin 647 lira ve 'Müzik cihazını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

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        #istanbul
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