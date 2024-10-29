Trafiği kapatıp müzik açıp dans etmişti!

İstanbul'da olay, 27 Ekim Pazar günü, gece saatlerinde Beşiktaş'ta, Akaretler Şair Nedim Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, gece saatlerinde caddede seyir halindeyken aracını yolun ortasında durdurup indi.

DHA'daki habere göre trafiği kapatan sürücü, müzik eşliğinde dakikalarca yol ortasında dans etti. Trafikteki diğer sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

6 BİN 223 TL CEZA KESİLDİ

Buradan yolan çıkan polis, sürücü E.A.'yı yakaladı. Sürücü E.A.'ya, 'Yönetmelikte belirten esaslara aykırı ışık kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç sürmek' maddesinden 690 lira, 'Görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak' maddesinden 1 bin 506 lira, 'Yönetmelikte belirtilen nitelik dışında plaka takmak' maddesinden 2 bin 647 lira ve 'Müzik cihazını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.