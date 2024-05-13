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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da bitirim ikili: Onuachu-Visca - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’da bitirim ikili: Onuachu-Visca

        Süper Lig'in 36'ncı haftasında İstanbulspor'u mağlup ederek puanını 61'e çıkaran Trabzonspor, 3'üncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililerde, 67 saniye içinde 2 gol kaydeden Paul Onuachu ile 3 golün asistini yapan Edin Visca, karşılaşmaya damgasını vuran isimler oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:50
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        Fırtına'da bitirim ikili: Onuachu-Visca
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        Süper Lig’de son 2 haftaya girilirken Trabzonspor sahasında İstanbulspor’a karşı aldığı 3-0’lık galibiyetle hem puanını 61’e çıkardı hem de 3’üncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililerde dün oynanan karşılaşmada attığı 2 golle maça damga vuran isimlerden birisi golcü oyuncu Paul Onuachu oldu. Onuachu, İstanbulspor maçında 67 saniyede 2 gol kaydederken, Trabzonspor Ocak 2016’dan bugüne kadar ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 10 dakikasında 2 gol bulmuş oldu. Trabzonspor, Ocak 2016'da Bursaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 2 gol bulmuştu.

        Karadeniz ekibi, Süper Lig’de 3'üncülük yarışında büyük önem taşıyan 37’nci hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 58 puanla 4'üncü sırada ve Trabzonspor’un en yakın takipçisi olan Başakşehir ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşma bir anlamda 3'üncülük yarışında da büyük öneme sahip olacak.

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        EDIN VISCA’NIN REKORU

        Dünkü karşılaşmada 3 asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol alan Edin Visca da maça damgasını vuran bir diğer isim oldu. Trabzonspor’un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Edin Visca performansıyla beğeni topluyor. İstanbulspor maçında yaptığı 3 asistle adeta yıldızlaşan Bosnalı oyuncu, 2010-2011 sezonundan bugüne kadar Süper Lig maçında 3 asist yapan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Türkiye kariyerinde bunu 2'nci kez gerçekleştiren Visca, daha önce 2019 yılında Akhisarspor karşısında da 3 asist yapmıştı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un hem İstanbulspor karşısında aldığı galibiyete hem de 3’üncülükteki iddiasına vurgu yapan başlıkları manşetlerine taşıdı. İşte Trabzon’daki yerel basın manşetleri şöyle:

        Taka gazetesi: Bekle bizi Avrupa.

        Kuzey Ekspres: Avrupa’ya yürüyelim.

        Günebakış: Trabzon fişi erken kesti.

        Karadeniz: Bitirimler işi bitirdi.

        Sonnokta: Fırtına rahat kazandı.

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