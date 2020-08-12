Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak başlayacağı kaydedildi.

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