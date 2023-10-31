Burada kasıtla bu suçun işlendiğini düşündüğünü dile getiren Yaşa, "Biz 'taksirle adam öldürme' suçundan yargılanmalarına razı değiliz. Bu süreçte kesinlikle ağır kusur olarak kasten adam öldürmekten yargılanmalarını ve ceza almalarını istiyoruz." diye konuştu.