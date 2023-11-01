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        Haberler Ekonomi Para Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” Kur - Para Haberleri

        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur

        Yabancı kurumlar 101'inci yılda Dolar/TL'yi nerede bekliyor? Cumhuriyetin üçüncü çeyreğinde neredeydik? Şimdi kur seviyesi olarak neredeyiz? 100'üncü yılını tamamlayan Türkiye için hangi kur normal? Hangi seviye rasyonel? Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:58
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        Yabancıların 101'inci yılda kur beklentisi ve "normal" kur
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        Konumuz “akustik” bile ele alınsa Ortaçgil tadını vermeyecek elbette ama 1998’de “Normal” adlı şarkının çıktığı zamana dönebiliriz ister istemez.

        1998 malumunuz Cumhuriyetimizin 75. yılı idi. Bloomberg Terminali’nden gördüğüm kadarı ile; altı sıfır atılmadan önceki ifade ile Dolar/TL 1997 yıl sonunda 200 bin, 1998 yıl sonunda 300 bin lirayı ardında bırakmıştı.

        1999 yılı Mayıs ayı sonunda da 400 bin lirayı aştı. 2000’e 500 binlerle girdik. Altı sıfırın atılması sonrası 2020’ler 6,00 civarında bir dolar/TL kuru ile başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e ise 18,70’lerle merhaba dedik, seçim ajandasını 20,00’lerle noktaladık. Biri anlatsın hemen “Nedir bu normal?”

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        “Normalleşme” adımlarını izlediğimiz zaman zarfında 29 Ekim’e günler kala 28,00 seviyesini aştık. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılını geride bırakmasına sayılı zaman kala yerli-yabancı kurumların TL beklentilerini okuyor, irdeliyoruz.

        Örneğin; BNP Paribas Ekim ortası Türkiye raporunda, ekonomi politikasının normalleşmesinin yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları arasında güveni yeniden inşa ettiğine dikkat çekti. Türk Lirası’nın 2. çeyrekteki değer kaybının bir sonucu olarak enflasyondaki hızlanmaya rağmen oldukça dirençli kaldığına işaret etti.

        Ekim başında görüş belirten JPMorgan’a göre ise zaten ucuz olan lirada ilave devalüasyona gerek bulunmazken, yetkililer rezerv kaybetmeden döviz kurunu istikrarlı tutabilir.

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