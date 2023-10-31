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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

        Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

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        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:02
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