Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 31.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:02
- 1
İSTANBULSPOR - 1000
- 2
PENDİKSPOR - 1000
- 3
GAZİANTEP FK - 1000
-
- 4
HATAYSPOR - 750
- 5
SAMSUNSPOR - 500
- 6
KARAGÜMRÜK - 500
-
- 7
KONYASPOR - 500
- 8
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
- 9
KASIMPAŞA - 250
-
- 10
ANTALYASPOR - 250
- 11
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
- 12
BAŞAKŞEHİR - 250
-
- 13
SİVASSPOR - 150
- 14
KAYSERİSPOR - 150
- 15
ALANYASPOR - 150
-
- 16
TRABZONSPOR - 50.00
- 17
ADANA DEMİRSPOR - 50.00
- 18
BEŞİKTAŞ - 20.00
-
- 19
GALATASARAY - 1.90
- 20
FENERBAHÇE - 1.80