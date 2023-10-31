Spor yazarları Beşiktaş'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi

"ZOR ZAMANDA 3 PUANI KURTARDI"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Kongre var, yöneticiler pek sessiz, ortada görünmüyorlar... Maç var, kadroya bakarsanız Aboubakar, Amartey, Colley, Masuaku, Tayfur, Umut ve Rosier yok. Bir sakatlık halleri... Mert de cezalı... Bu kadar dağınık ve yokluk içindeki Beşiktaş, Sumudica ile dikenli bir takım haline gelen Gaziantepspor önünde sık sık gol korkuları yaşadı. Öyleki, gol beklentisi Beşiktaş’ta 0.26, Gaziantep FK da 0.44 olarak çalıştı. Neyse ki, Bailly ve Necip kaleci Ersin ile birlikte bu korkuları sindirmeyi başardı. Beşiktaş, zor zamanda hem üç puanı kurtardı hem yönetimin hem Burak hocanın, hem de taraftarın huzurunu sağladı. Ehh, bize de geçmiş olsun deyip kutlamak düşer."