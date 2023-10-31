Spor yazarları Beşiktaş'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Gaziantep Fk'yi 2-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde kaleme aldı. İşte yazarların yorumları...
- 1
"OYUNCULAR SINIFI GEÇTİ"
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Bu tür zorlu durumlarda oynanan maçlarda kadroda olan oyuncular önemlidir. Ama daha da önemlisi, böyle sıkıntılı durumlarda karakter koyabilen oyunculardır. Bu taraftan baktığımızda dün akşam forma giyen tüm futbolcuların sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş takım olarak hem rakibine çabuk çıkış şansı vermedi hem de oyun olarak baskı altına aldı. Hem kendileri adına hem de Beşiktaş'ın bundan sonraki gidişatı adına bu maçı kazandılar. Beşiktaş'ın ümitlerini bir hafta sonrasına taşıdılar."
- 2
"ZOR ZAMANDA 3 PUANI KURTARDI"
ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Kongre var, yöneticiler pek sessiz, ortada görünmüyorlar... Maç var, kadroya bakarsanız Aboubakar, Amartey, Colley, Masuaku, Tayfur, Umut ve Rosier yok. Bir sakatlık halleri... Mert de cezalı... Bu kadar dağınık ve yokluk içindeki Beşiktaş, Sumudica ile dikenli bir takım haline gelen Gaziantepspor önünde sık sık gol korkuları yaşadı. Öyleki, gol beklentisi Beşiktaş’ta 0.26, Gaziantep FK da 0.44 olarak çalıştı. Neyse ki, Bailly ve Necip kaleci Ersin ile birlikte bu korkuları sindirmeyi başardı. Beşiktaş, zor zamanda hem üç puanı kurtardı hem yönetimin hem Burak hocanın, hem de taraftarın huzurunu sağladı. Ehh, bize de geçmiş olsun deyip kutlamak düşer."
- 3
"BU ÇÜRÜMÜŞ SİSTEM BİTMELİ"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Stat dolu, seyircinin kafası şampiyonlukta değil. Futbolcuların da kafası öyle.. Maksat bu maçtan galip çıkmak... Hem seyirci gergin, hem futbolcu gergin. Beşiktaş tarihinin en önemli kongrelerinden birini yapacak. Ya uzun yıllardır süre gelen (Süleyman Seba'dan sonra) sistem devam edecek, yani Beşiktaş'ı bu hale getiren çürümüş sistem sürecek ya da düzgün bir başkan idaresinde Beşiktaş yavaş yavaş düzlüğe çıkacak. Transferde harcanan paralar Beşiktaş'ta kambur. Ama dün iç transferde anlaşılamayan iki yerli futbolcuyla galip geldi Beşiktaş. Biri Salih Uçan diğeri Cenk Tosun… "
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- 4
"F.BAHÇELİ, G.SARAYLI ATILMAZ"
SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: "Ghezzal son üç sezondaki gibi geleneği bozmadı ve 20. dakikada sakatlandı.. İşin ilginci Beşiktaş, Ghezzal'in çıkışıyla hızlandı ve Bahtiyar'ın iki sert şutunda da pozisyon buldu. Gedson çok top kaybederken, Salih 63'te attığı sürpiz gol öncesinde hücuma çıkmama için sanki yeminliydi. Doldur-boşaltlı bir anlayışla Cenk'in topla buluşamadığı bir kısır döngüye dönmüştü kü maç büyücü olaya el koydu. İnglitere'de OX Büyücüsü lakaplı Chamberlain enerjisi ve klasını sergiledi. Salih sözüm sana, bol bol çık hücuma. Cenk Tosun topla buluştuğu anlarda ne kadar tehlikeli olduğu gösterirken, Bahtiyar'ın da zaman zaman ceza sahası dışından vurduğu şutlar Beşiktaş'ın oyununa zevk kattı. Arda Yakup Kılıç, önce sağda, sonra solda oynadı. Sırıtmadığı gibi çalımlarına ve özgüvenine bayıldım. Hadziahmetovic'in atılması Mete Kalkavan'ın saçmalığıydı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncu bu şekilde atılmaz, a-tı-lamaz! Bu yüzdendir Beşiktaşlıların TFF'ye ve hakemlere isyanı!"
- 5
"İŞİNİN NE KADAR ZOR OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"
BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "Bakın, Kartal’ın üç puanı iki golle alması çok önemlidir. Nedeni de, o kaybolmaya yüz tutmuş özgüven duygusunu atma yolunda çok önemli bir adım niteliğindedir. Dileriz bu adımlar devam eder, Kartal gerçek gücünü yakalar, camiaya umut aşılar. Ne var ki, yabancılar yeterli değil, böylesi tabloda Burak Yılmaz’ın işinin ne denli zor olduğunun farkındayım, her şey gönlüne göre olsun."
- 6
"YENİ HOCAYLA DEĞİŞİR"
OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Bu kadar kötü oyuna rağmen alınan 3 puan çok önemliydi. Beşiktaş bu tempo ile bu ligi nereye kadar götürebilir? Bu merak konusu. Gaziantep FK maçında Beşiktaş puan da kaybedebilirdi. Cenk Tosun'un ikinci golü işi bitirdi. Genç oyuncu Yakup Arda'yı görmek güzeldi. Beşiktaş kötü oynadı ama 3 puan böyle durumlarda değerlidir. Kulüpte bir seçim süreci var. Yeni hoca geldikten sonra bazı şeyler değişebilir."
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- 7
"SEMPATİK BEŞİKTAŞ"
FATİH DOĞAN/SABAH: "Olağanüstü koşulların yaşandığı, kongre sürecinin kasvetli bir havaya sürüklediği Beşiktaş'ta takım dün akşam Gaziantep karşısında sempatik bir görüntü verdi. Maçı analiz etmeden, dönülen önemli yanlıştan bahsedeyim. Beşiktaş yönetiminin 17 Aralık'taki olağanüstü kongre kararını ilk günden beri yanlış bulduğumu söylemiş, bu tarihin yeni seçilecek yönetimin elini kolunu bağlayacağının, ideal zamanın 3 Aralık olacağının altını çizmiştim. Maçtan önce yönetim, tarihi 3 Aralık'a çekti. Yanlıştan döndü. Gaziantep karşısında çıkan 11 ve gösterdikleri gayret çok sempatik geldi. Aboubakar, Mert, Rosier, Masuaku, Amartey, Colley, neredeyse 10 sakat ve 1 cezalı futbolcu kadroda yoktu. "Şimdiye kadar forma vermediniz!" dercesine antrenmanı ağırdan aldığı için idmandan gönderilen Rebic de cabası!"
- 8
"SUNİ TENEFFÜS YAPACAK NEFES ALDI"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Beşiktaş adına psikolojik anlamda çok zor bir karşılaşmaydı. Çok iyi oynamasada en azından 3 puanı alıp nefes aldılar. Kendilerine bir suni teneffüs yaptırabilecek nefes aldılar."
- 9
"TARAFTAR-FUTBOLCU BİRLİKTELİĞİ"
İBRAHİM YILDIZ / HABERTÜRK: Karşılaşmaya geçmeden önce Siyah-Beyazlı taraftarların takımı sahiplenmesinden söz etmek gerekir.Pazartesi günü olmasına rağmen tribünleri dolduran Beşiktaş gönüllüleri, futbolculara “biz arkanızdayız” mesajı verdi. Oldukça anlamlı olan bu destek sahaya çıkan oyuncular için müthiş bir itici güç oldu.
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"BEŞİKTAŞ'IN TUHAF SEZONU"
CEM DİZDAR / FANATİK: “Beşiktaş’ın tuhaf sezonu” demiştim ya Burak Yılmaz 21’de oyuna gönderdiği Yakup Kılıç’ı 81’de üstelik maç 2-0 olduğunda oyundan aldı. Neden acaba? Oyunla ilgili olamaz sanırım olsa olsa yorgunluk/güçsüzlük olmalı. Eğer böyleyse bu da Beşiktaş’ın “yetiştiricilik” sıkıntısını gösteriyor. Oysa bu “tuhaf sezon” genç oyuncular için bir fırsat olarak tasarlanabilirdi sanki. Topla o kadar oynamasına rağmen Beşiktaş’ın orta saha etkisizliğini anlamak için tek istatistiğe bakmak yeterli. 30 orta yaptıkları maçta o ortalardan tek gol bulabildiler. Tuhaf sezonu düzeltmeye buradan da başlanabilir kanımca.
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