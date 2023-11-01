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        Haberler Gündem Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat İstanbul'da gözaltına alındı

        Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 03:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 03:26
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        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
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        İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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