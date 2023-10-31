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        Haberler Dünya Son dakika haberi | İsrail ordusu Gazze sokaklarında: İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı!

        İsrail ordusu Gazze sokaklarında! İşte son durum

        Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş'ın aktardığına göre İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı. İsrail ordusu, kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla "şiddetli çatışmalara" girdiğini bildirdi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:12
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        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
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        Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş'ın aktardığına göre İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "İSRAİL GAZZE'NİN KUZEY VE ORTA KESİMLERİNE İLERLİYOR"

        Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını duyurdu.

        Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askeri araçlarının, Gazze'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'nde olduğunu ve Er-Raşid Caddesi'ne doğru ilerlemeye çalıştığını söyledi.

        İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını belirten Bezm, askeri araçların, Kuveyt Kavşağı bölgesindeki Salahaddin Caddesi'ni geçerek Er-Raşid Caddesi'ne ilerlemek için 10. Cadde'ye girdiğini ifade etti.

        İsrail güçlerinin, Gazze'ye kuzeybatıdan da girdiğini ve halen El-Kerame bölgesinde olduğunu aktaran Bezm, askeri güçlerin, Gazze'nin kuzeybatısındaki yerleşim alanlarının tamamını yok ettiğini söyledi.

        Bezm ayrıca İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerini güneyden ayırmaya çalıştığını dile getirdi.

        İsrail ordusu bir süre önce yaptığı açıklamada, kara birliklerinin Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla "şiddetli çatışmalara" girdiğini duyurmuştu.

        İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

        İsrail ordusu, kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla “şiddetli çatışmalara” girdiğini bildirdi.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin son birkaç saat içerisinde Gazze’nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

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        Açıklamada, İsrail’in kara ve hava birliklerinin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzi ve tanksavar füzesi birliklerinin vurulduğu ifade edildi.

        Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi’nin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        NEW YORK TIMES KISKAÇ OPERASYONUNU VURGULAMIŞTI

        ABD'li New York Times da bugün paylaştığı analizinde İsrail'in kara operasyonunun resmi ilan edilmese Cuma günü başladığını ifade etmişti.

        NYT, İsrail ordusunun kasıtlı olarak operasyonu küçük çaplı olarak faaliyete geçirdiğini, hem kuzeyden hem güneyden girerek Hamas'ı bir kıskaç operasyonuyla yok etmeye çalışacağını ifade etmişti.

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