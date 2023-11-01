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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde at arabası ile getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, 2 aile arasında tartışma çıktı.

EVDEN TÜFEĞİNİ ALIP ATEŞ AÇTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; S.C., Şahin Demirdöven'e tokat attı. Demirdöven de evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan S.C. omzundan yaralandı.

GENÇ ANNE BOYNUNDAN VURULDU Diğer saçmalar da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekilerce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; şüpheli de kaçtı. .png BEBEĞİ OPERASYONLA ALINDI Hamile kadın hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel bir hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze konuldu. Yaralanan S.C.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sedanur Güven'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"KADININ VURULDUĞUNDAN HABERİM YOK" Kaçan Şahin Demirdöven ise Saray ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Demirdöven, ilk ifadesinde; odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S.C.'nin kendisine tokat attığını belirterek, "Ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ Sedanur Güven'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çerkezköy'e getirildi. Güven için dün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Güven'in ailesi ile yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan şüpheli Demirdöven, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Demirdöven, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

BEBEĞE ANNESİNİN ADI VERİLDİ Silahlı kavgada hayatını kaybeden Sedanur Güven'in karnından operasyonla alınan kız bebeğin tedavisi ise kuvözde sürüyor. Bebeğe ölen annesi Sedanur'un adını veren aile, bebeğin annesinin adını yaşatması için ismini verdiklerini söyledi.