100. yılda turizmde 100 dolara koşuyoruz!

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Turizmde yılın ilk 9 ayıyla ilgili rakamlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı basın toplantısında açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde turizm gelirlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara, ziyaretçi sayılarının aynı dönemde yüzde 12.4 artışla 45.2 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmde her ay düzenli olarak daha önceki yıllara göre artış kaydettiğine işaret ederek, "Önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil, kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirdeki hedeflerimiz" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA"

Turizmde gecelik ortalama harcamanın yıl sonunda ilk kez 100 dolara ulaşması bekleniyor. Gecelik ortalama harcama yılın ilk çeyreğinde 85, 2. çeyrekte 112, 3. çeyrekte 103 dolar olarak ortaya çıktı. Yıllık en yüksek ortalama 2022'de 87.5 dolar olmuştu.

Yıl Gecelik ortalama harcama ($) 2003 79 2004 81 2005 83 2006 69 2007 70 2008 77 2009 73 2010 73 2011 74 2012 78 2013 86 2014 87 2015 80 2016 65 2017 65 2018 67 2019 76 2020 75 2021 81 2022 89

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Kişi başı gecelik harcamada yıl ortalamasını 100 dolar olarak beklediklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Son çeyrekte tahmini 96 dolar olmasını bekliyoruz. Yıl ortalamasında 100 dolarla tamamlamayı düşünüyoruz. Geçen seneye göre yüzde 112.7’lik bir artış söz konusu. Aslında hedeflerimize uygun bir şekilde Türkiye turizminin şekillendiğini görüyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu rakamı 130 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kişi başı harcamanın da orantılı olarak arttığını vurgulayan Bakan Ersoy, "2022 yılında 905 dolar, 2023 yılında tahmini 988 dolar olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Kişi başı harcamadaki artış oranı, ortalama kalış süresinden dolayı kişi başı gecelik harcamanın altında. Bizim için önemli olan rakam kişi başı gecelik harcamadır" diye konuştu.

Türkiye'nin 2023'ün ilk 9 ayında turizm gelirinde 42 milyar doları yakaladığını belirten Ersoy, bu yıl orta vadeli program hedefinin 55.6 milyar dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"2023'te hem bölgesel hem de ülkemizde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen koymuş olduğumuz orta vadeli hedefe uygun şekilde gidiyoruz. 2018'de 'Turizmde dönüşüm zamanı. Artık nicelik değil nitelik ön planda olacak.' demiştik. Bununla ilgili yaptığımız stratejilerin, uygulamaların ne kadar başarılı sonuçlandığını görüyoruz. Ülkemizde birçok krizi üst üste yaşadık ama Türkiye 2018'deki stratejisine uygun bir şekilde hedeflerine gidiyor. Kişi başı gecelik gelir, 65 dolardan 100 dolara geldi."