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        Haberler Magazin Hazal Kaya, Musa Orhan davasında son dakika: Beraat etti - Magazin haberleri

        Hazal Kaya, Musa Orhan davasından beraat etti

        Oyunca Hazal Kaya'nın, Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada karar çıktı. Avukatı, Hazal Kaya'nın beraat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:49
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        Hazal Kaya beraat etti
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        Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası almıştı. Musa Orhan hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılmış ve Orhan bu paylaşımlarla ilgili hakaret davası açmıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        Musa Orhan
        Musa Orhan

        Oyunca Hazal Kaya hakkında da yaptığı paylaşım nedeniyle dava açılmıştı.

        Kaya hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Ezgi Mola
        Ezgi Mola
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        BERAAT KARARI

        Hazal Kaya'nın yargılandığı davada Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, kararın emsal olabileceğini belirterek, 'Genç bir kadın üzerinden bir gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceğinin anlaşılacağını' söyledi.

        Cezanın gerekçesi açıklandı
        Cezanın gerekçesi açıklandı

        HAZAL KAYA’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Kuday'ın, X (Twitter) hesabından mahkemenin kararına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

        Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.

        Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti.

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        "KARARIN KESİNLEŞECEĞİNE VE EMSAL OLACAĞINA İNANIYORUZ"

        Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi.

        Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır.

        "MEKTUBU DEFALARCA OKUDUM"

        18 yaşındaki genç bir kadın olan İpek Er'in intiharının herkes gibi kendisini de etkilediğini belirten Kaya'nın ifadesinde, "Kamu vicdanını yaralayan bir olaydı. Bu vahim olay sonrasında gerek adli tip raporları gerek dosya içeriğiyle bu cinsel istismar iddiası desteklendi ve buna rağmen Musa Orhan'ın serbest dolaşması herkes gibi benim de adalete olan inancımı sarstı. Oyuncu arkadaşım Ezgi'nin (Mola) hakaret suçundan yargılanacağı duyurulmuştur. Ben de bu duruma isyan ederek şikayete konu olan tweeti attım. İpek'in 'Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa o hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yaktı, beni kirletip dünyamı yıktı' diye başladığı ve ayrıntılı olarak uğramış olduğu cinsel istismarı anlattığı mektubunu defalarca okudum. Buna sebep olan, devletin kendisine sağlamış olduğu mevki ve nüfusu kullanarak bir genç kızın hayata dair tüm umutlarını elinden alan ve onu ölüme sürükleyen bir insanın şeref ve haysiyete dair bu kadar hassas ve kırılgan olması ne o tweeti attığım gün ne de şimdi anlayabileceğim bir şey değil. Tecavüzcüye tecavüzcü demenin de suç olduğu bir hukuk sistemine dahil olduğumu düşünmüyorum" dediği belirtilmişti.

        Farah Zeynep Abdullah
        Farah Zeynep Abdullah

        FARAH DA CEZA ALDI

        Oyuncu Farah Zeynep Abdullah da Orhan'a sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 65 gün karşılığında 1300 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

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        #Musa orhan
        #hazal kaya

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