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        Haberler Yaşam Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları Devlet Arşivleri'nde

        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları Devlet Arşivleri'nde

        Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:40
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          Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

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          Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.

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          Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

        • 5

          Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatının liderler zirvesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

        • 6

          Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

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          1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşan albümün, eski SSCB döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği öğrenildi.

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          Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

        • 9

          İşte o kareler...

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