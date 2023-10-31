Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları Devlet Arşivleri'nde
Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunuyor
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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.
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Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.
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Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.
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Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.
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Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatının liderler zirvesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.
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Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.
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1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşan albümün, eski SSCB döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği öğrenildi.
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Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.
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İşte o kareler...
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