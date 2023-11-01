İsrail Gazze'deki mülteci kampını vurdu, çok sayıda kişi öldü: "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik"
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışması devam ederken, dün akşam saatlerinde İsrail ordusu beşinci kez Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından CNN International'a konuşan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik" dedi.
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde içinde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına saldırı düzenledi.
En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda İsrail, asıl hedefin Hamas'ın üst düzey komutanı olduğunu söyledi.
"ONLARA GÜNEYE GİTMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"
Saldırının ardından CNN International'da gazeteci Wolf Blitzer'in sorularını yanıtlayan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik" açıklamasında bulundu.
Gazeteci Blitzer'in, "O mülteci kampında masum sivillerin, kadınların ve çocukların olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusunu yanıtlayan Hecht, "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik" dedi.
Blitzer bu yanıtın ardından "Yani yine de bombayı mülteci kampına atmaya karar verdiniz" dedi. Asıl hedefin Hamas'ın üst düzey komutanı olduğunu belirten Hecht, "Sivil kaybını en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.
Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü.
İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
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