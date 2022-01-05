Trabzonspor, 2010-11'den bu yana Başakşehir'de top koşturan Edin Visca'yı renklerine bağladı! Bordo-mavili kulüp, Bosna Hersekli yıldızın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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Habertürk TV'den Ayhan Şensoy bu transferi 3 Ocak 2022 tarihinde duyurmuştu.

GÜMÜŞDAĞ: VISCA VE ABDULLAH AVCI ETKİLİ OLDU

Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada transferin Trabzonspor lehine neticelenmesinde Abdullah Avcı ve Visca'nın etkili olduğunu vurguladı. Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

"2 aydır Ahmet Başkanla görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık. Ahmet Başkan çok daha istekli ve arzuluydu Visca noktasında. Görüşmeleri 2 aydır sürdürüyor. Bugün nihai görüşmeleri tamamladık. Başakşehir Kulübü bir şirkettir. Transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız Abdullah Avcı, Trabzon'a gidiş yönünde etkenlerdi. Visca'ya da sorduğumuzda, kendisi bu yönde 'Yardımcı olursanız sevinirim' dedi"

"SÜREKLİ İSTENİYORDU"

"Visca sürekli isteniyordu. 6-7 senedir ligin asist krallığı, gol krallığı anlamında istikrarlıydı. Visca, kulübün sembollerinden biriydi. Emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnanıyorum ki gideceği camiaya da büyük katkılar yapacaktır. Biz Visca ile büyük başarılar yaşadık. Onun katkısı bir gerçek. Hayırlı olsun. Visca'nın da Allah yolunu açık etsin"

AĞAOĞLU: YAKLAŞIK İKİ AYLIK SÜREÇTİ

"Yaklaşık 2 aylık bir süreçti bu. Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkana teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Başakşehir'in en önemli oyuncusu, hocamızın çok istediği, camiamızın çok beklediği bir transferdi bu. 10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca ile de iyi şartlarda anlaştık"

BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

"Mustafa Eröğüt, Ömer Ayvacı, Mustafa Saral ve Göksel Başkanıma gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan Bey'e başkan olarak, taraftar olarak, camianın ferdi olarak taraftarlarımız ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Transferde çok büyük emeği ve çabası var. Trabzonspor için önemli bir değer. Onunla çalışmak benim için çok büyük gurur"

398 MAÇTA 110 GOL 118 ASİST

Turuncu-lacivertli kulüpte efsaneleşen Visca, Başakşehir adına 398 maça çıkarken 110 gol attı, 118 golün de hazırlayıcısı oldu. Başakşehir'den küme düştükleri sezonda da ayrılmayan tecrübeli futbolcu, turuncu-lacivertlilerle şampiyonluk yaşadı.