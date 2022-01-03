Edin Visca, Trabzonspor'da

Süper lig'de sezonun ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; bordo-mavililer Medipol Başakşehir'de Edin Visca ile anlaşmaya vardı. Yarın Trabzon'a gidecek olan boşnak oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Trabzonspor'un Visca karşılığında Başakşehir'e 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. 31 yaşındaki oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.