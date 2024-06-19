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        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, bu turda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:20
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        • 1

          Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

        • 2

          İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine seri başı olarak katılan bordo-mavilililer, 2. ön eleme turunda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) galibiyle karşı karşıya gelecek.

        • 3

          Karadeniz ekibi, ikinci tur, üçüncü tur ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki Avrupa Ligi'ne katılacak.

        • 4

          Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 1 Ağustos'ta evinde oynayacak.

        • 5
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