Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, bu turda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
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İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine seri başı olarak katılan bordo-mavilililer, 2. ön eleme turunda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) galibiyle karşı karşıya gelecek.
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Karadeniz ekibi, ikinci tur, üçüncü tur ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki Avrupa Ligi'ne katılacak.
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 1 Ağustos'ta evinde oynayacak.
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