Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

Buna göre Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00´de Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00´de Kazım Karabekir Stadyumu´nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

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