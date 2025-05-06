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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Ukraynalı oyuncularıyla son haftalarda skor buluyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Ukraynalı oyuncularıyla son haftalarda skor buluyor

        Trabzonspor'un Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta attığı 19 golün 7'si Zubkov, 3'ü Danylo Sikan'dan olmak üzere 10'u Ukraynalı oyunculardan geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:27
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        Trabzonspor'da goller Ukraynalılardan!
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        Trabzonspor'un Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta attığı 19 golün 7'si Zubkov, 3'ü Danylo Sikan'dan olmak üzere 10'u Ukraynalı oyunculardan geldi

        Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan son haftalarda bordo-mavili takımın skor yükünü çekti.

        Bordo-mavili takım, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

        Ara transferde Ukrayna'nın Shaktar Donetks Kulübünden 6'şar milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en yüksek ücretli transferlerinden olan Zubkov ve Sikan, son 10 maçta gollerin yarısından fazlasını kaydetti.

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        Karadeniz ekibinde söz konusu dönemde Zubkov 7, Sikan da 3 gol olmak üzere 10 golle takımına katkı sağladı.

        EN GOLCÜ ZUBKOV

        Ligde 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Simon Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, 7 golü bulunan Zubkov'u 4 golle takip etti.

        Danylo Sikan'ın 3 gol attığı dönemde Ozan Tufan 2 kez rakip fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti.

        Oleksandr Zubkov, ligde ve kupadaki 7 golünü de Papara Park'ta kaydetti. Bordo-mavili futbolcu; Atakaş Hatayspor, Göztepe ve Corendon Alanyaspor maçlarında birer, Çaykur Rizespor mücadelesinde de 2 olmak üzere 5, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sipay Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında ise birer gol attı.

        Ukraynalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı.

        Zubkov, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

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        Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

        DANYLO SIKAN'DAN SON 2 HAFTADA 3 GOL

        Trabzonspor'un 24 yaşındaki forvet oyuncusu Danylo Sikan ise son haftalarda takımına gol katkısı vermeye başladı.

        Sikan, ligin 33. haftasında Trabzonspor'un sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, bu hafta da Kasımpaşa ile 1-1 biten maçta takımının tek golünü kaydetti.

        Danylo Sikan'ın gol attığı son 2 maçta bordo-mavili takım hanesine 4 puan yazdırdı.

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