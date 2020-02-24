24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor'da kale ve forvet hattının verimliliği istatistiklere de yansıdı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 23. haftası itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gören bordo-mavili takım, 36 puan elde ederek 4. sırada yer almıştı.
Trabzonspor, söz konusu periyotta bu sezon ise bir maç eksiği bulunmasına rağmen, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 49 gole karşılık ağlarında 23 gol göndü. 45 puan toplayan bordo-mavililer zirvede yer aldı.
SÖRLOTH, KARİYERİNİN EN İYİ ÇIKIŞINI YAPTI
Trabzonspor'da attığı 19 golle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. Norveçli oyuncu bordo-mavili takımın bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların tamamında ilk on birde sahaya çıktı. Bin 961 dakika sahada kalan oyuncu 6 da asist yaptı.
ŞOTA'NIN REKORUNA GİDİYOR
Süper Lig'de gol sayısını 19'a çıkartan yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla ligde bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu. 17 gollü Oscar Cardozo’yu da geride bırakan Norveçli oyuncu 1995-96 sezonunda 25 kez ağları sarsan Şota Arvaladze'nin rekorunu Süper Lig'in geri kalan bölümünde kırmak için mücadele edecek.
KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ
Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin zirvesine ulaştı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon forma giydiği 22 maçın 15'inde gol attı. Karadeniz ekibi Sörloth'ün gol attığı maçları kaybetmedi. Söz konusu maçlarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililerin ligde elde ettiği 45 puanın 38'ine Sörloth direkt katkıda bulundu.
UĞURCAN AVRUPA'NIN KISKACINDA
Trabzonspor kalesinde önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır da bordo-mavili takımın önemli oyuncularından biri. Özellikle Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla 1 puanı getiren isimlerin başında gelen genç kaleci, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Avrupa takımlarının da kıskacında yer alan başarılı eldiven, Süper Lig'de bordo-mavili takımın oynadığı 22 maçın 21'inde forma giydi. Uğurcan, sadece sarı kart cezalısı olması nedeniyle MKE Ankaragücü ile oynanan mücadelede sahadaki yerini alamamış ve yerini Erce Kardeşler'e bırakmıştı. Uğurcan Çakır, 2019-2020 sezonunda oynadığı 21 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. Kalesinde 23 gol görmesine rağmen önemli kurtarışlara imza atarak takımının elde etiği puanlara önemli katkıda bulundu.
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