Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Fluminense’nin 23 yaşındaki Brezilyalı sol beki Marlon Rodrigues Xavier’in transferi için kulübüyle görüşmelere başladığını açıkladı. Marlon, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista’da kiralık olarak geçirmişti.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Marlon Rodrigues Xavier

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1997

Doğum yeri: Cascavel / Brezilya

Yaş: 23

Boy: 1,78 m

Mevki: Defans - Sol Bek

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 1.2 milyon Euro