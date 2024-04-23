Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Avcı, konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğluna futbolcuların imzaladığı Edin Visca forması hediye etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Avcı, konuşma yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğluna (sağda) futbolcuların imzaladığı Edin Visca forması hediye etti.