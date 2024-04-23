Fenerbahçe'de rekor seri bitti, bitime 5 hafta kala puan farkı 4'e yükseldi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasının kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 86'ya yükseltmesine rağmen lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının 4'e yükselmesine engel olamadı.

REKOR DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ Sezon başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda sergilediği grafikle dikkati çeken sarı-lacivertli ekibin dış sahada süregelen galibiyet serisi de bitti. Sivas deplasmanına gelene kadar dış sahada oynadığı maçlarda 15 galibiyet 1 beraberlik alarak 46 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, son 10 deplasman maçında galip gelerek lig tarihinde bunu başaran ilk takım olmuştu. Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı 17'nci deplasman maçı olan Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet serisini bitirmiş oldu. REKLAM

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA İLK Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yaklaşık 1 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 24 Nisan 2023 tarihinden bu yana ilk kez 2 defa öne geçtiği bir lig karşılaşmasında puan kaybetti. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada 2 kez öne geçen Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Sivasspor maçına kadar olan süreçte 4 karşılaşmada 2 farklı öne geçmiş ve hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Antalyaspor, Beşiktaş (D), Kayserispor (D), Trabzonspor (D) maçlarında 2 kez öne geçmiş ve bu maçların tamamında 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULARDAN FİRE YOK Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanı öncesi 7 oyuncu kart sınırında yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekti. Sivasspor deplasmanında bu oyunculardan herhangi biri sarı kart görmediği için sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşen bir futbolcu olmadı.

KARTAL'IN DEĞİŞİKLİKLERİ BİR KEZ DAHA ELEŞTİRİ KONUSU Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor deplasmanında yaptığı değişiklikler tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Olympiacos'a karşı oynanan karşılaşmanın 86'ncı dakikasında sahanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Fred ve İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Kartal, Sivasspor deplasmanında da önce 64'üncü dakikada Dusan Tadic'i, daha sonra ise 71'inci dakikada Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu kenara aldı. Hem Olympiacos hem de Sivasspor maçlarında oyuna aldığı oyuncuların performans verememesi Kartal'ın eleştirilerin odağı olmasına sebebiyet verdi. Öte yandan Sivasspor deplasmanında 71'inci dakikada oyundan alınan Edin Dzeko'nun da direkt olarak soyunma odasına gitmesi dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'IN ŞAMPİYONLUK İNANCI DEVAM EDİYOR Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 4'e yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluğa dair inancını sürdürüyor. Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Kalan 5 maçı da kazanarak rakibin de bir yerde puan kaybetmesiyle beraber şampiyon olacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.