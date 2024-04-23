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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ömer Gülen cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!

        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!

        İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden kısa süre çıktığı öğrenilen 34 yaşındaki Ömer Gülen, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:40
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        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
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        İzmir'de olay, Buca ilçesinde yaşandı. Ömer Gülen (34), gece saatlerinde Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'taki evine girdiği sırada henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        SIRTINDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Fotoğraflar, İHA'dan alınmıştır.
        Fotoğraflar, İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Gülen, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Gülen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gülen'in bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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        #İzmir
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