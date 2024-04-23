Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de

Milli egemenlik temeline dayalı demokrasimizin ve cumhuriyetin, toplumsal barış ve çocuklarımızın geleceğe güvenle bakışı için en büyük güvence olduğunun bilincindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çocuklarımızın ve milletimizin refahı içinde nice nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum.

Hiç şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli hedefleri doğrultusunda ülkemizin geleceğini teminat altına almaya devam edecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisimizin fedakar milletvekilleri olmak üzere Milli Mücadele'mizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."